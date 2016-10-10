Silvan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 13 mahalle ile bu mahallelere bağlı 14 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kazandağı, Demirkuyu, Çatakköprü, Eskiocak, Arı, Taşpınar, Çiğdemli,Gürpınar, Dönenkaya, Kayadere, Ormandışı, Babakaya, Altınkum mahalleri ile bu mahallelere bağlı Özlüce, Esenyol, Darıseven, Usluca, Boğazönü, Toklar, Bahçe, Kalemli, Taraklı, Mirenge, Başkaya, Çavuşdamı, Çalönü ve Tarımova mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi.

1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Demirkuyu Askeri Üs Bölgesi'ne PKK'lı gruptan düzenlenen roketararlı saldırıda 1 asker şehit olmuş, 6 asker de yaralanmıştı.