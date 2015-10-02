Silvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bu sabah saat 07.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, polislerin zırhlı araçlardan “Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Güvenliğiniz için evinize gidin. Yoksa gözaltı işlemi yaparım” şeklinde anons geçtiği belirtildi.

Dicle Haber Ajansı (DİHA), Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinin çok sayıda özel harekât timi ve asker tarafından ağır silah ve zırhlı araçlarla ablukaya alındığını ve ilçenin bazı noktalarında elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.