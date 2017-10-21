Silvan'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen, ağır yaralandı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde Milli Eğitim\'e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde (RAM) müdür yardımıcısı olan öğretmen İzettin Güven, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi\'nde meydana geldi. Silvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde müdür yardımcılığı görevini yürüten psikolojik danışman ve rehber öğretmen 33 yaşındaki İzettin Güven, yaya olarak evine giderken silahlı saldırıya uğıradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İzzettin Güven, ambulansla Silvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Diyüarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.