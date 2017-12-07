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Silvan'da saldırı hazırlığında iki terörist yakalandı

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 2 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

07 Aralık 2017 16:57

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK\'lı 2 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Silvan ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapmaya hazırlanan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişiye ait evlerde yapılan aramalarda patlayıcı ele geçirildi. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin evlerinde el yapımı patlayıcı bulunan B.N. ve R.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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