Silvan'da saldırı hazırlığında iki terörist yakalandı

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK\'lı 2 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Silvan ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapmaya hazırlanan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişiye ait evlerde yapılan aramalarda patlayıcı ele geçirildi. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin evlerinde el yapımı patlayıcı bulunan B.N. ve R.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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