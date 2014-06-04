Silvan'da polis müdahalesi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyerek yolu trafiğe kapatan gruba polis müdahale etti.

Diyarbakır Caddesi'nde toplanan bir grup, barikat kurup yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerine taş, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran gruba, plastik mermi, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında plastik merminin isabet ettiği Mücadele Gazetesi muhabiri Ferhat Parlak yaralandı. Parlak, Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçede olaylar yer yer devam etti.