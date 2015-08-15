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Silvan'da polis merkezine bombalı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

15 Ağustos 2015 00:20

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Mescit Mahallesi'ndeki polis merkezine bir grup tarafından iki adet el yapımı bomba atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi’ndeki polis merkezine bir grup terörist tarafından iki tane el yapımı bomba atıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma ve cankaybı yaşanmazken emniyet güçlerinin saldırıya karşılık vermesinin ardından teröristlerle polis arasında çatışma yaşandı. Kurdukları barikatların altına patlayıcı yerleştirerek ara sokaklara kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

 

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