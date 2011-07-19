Silvan'da PKK'lıların telsiz konuşması saldırıdan 4 saat önce kaydedilmiş

T24- 13 asker ve 7 PKK'lının hayatını kaybettiği Silvan saldırısında, PKK üyelerinin telsiz konuşmalarının çatışmadan 4 saat önce belirlendiği ortaya çıktı. "Askerler önünüzden geçiyor. Ne bekliyorsunuz?" şeklindeki muhaberenin, Jandarma, MİT ve polis tarafından aynı anda kaydedildiği öğrenildi. Buna rağmen bölgeye destek timlerinin gönderilmemesi soru işaretlerine yol açtı.

Sedat Güneç'in Zaman gazetesinde yayımlanan (19 Temmuz 2011) haberi şöyle:











Diyarbakır Silvan'da 13 şehit verdiğimiz saldırının ayrıntıları netleşmeye başladı. Askerî birliğin, PKK üyelerince adım adım izlendiği tespit edilirken, çatışmadan dört saat önce PKK'lıların, arazideki askerlerin durumlarıyla ilgili telsiz muhaberesi yaptığı tespit edildi. 14 Temmuz saat 10.00 sularında gerçekleşen ve "Askerler önünüzden geçiyor. Ne bekliyorsunuz?" şeklindeki konuşmalar, istihbarat birimleri tarafından kayda alındı. Buna rağmen Özel Harekat timlerinin bölgeye gönderilmemesi yeni soru işaretlerinin doğmasına yol açtı. Edinilen bilgilere göre, terör örgütünün üç kişiyi kaçırmasının ardından, 10 Temmuz Pazar günü Jandarma timleri araziye çıkarıldı. Timler 13 Temmuz gecesi Hazro, Lice ve Silvan sorumluluk sahasının kesiştiği Alakuşak bölgesine gönderildi. 14 Temmuz gecesi saat 01.00'de termal kameralar bir mağarada ısı belirledi. Sabah saat 10.00 sularında birlikler araziden çekilirken, teröristlerin telsiz muhaberesi yaptığı saptandı. Konuşmalar Jandarma, MİT ve polis tarafından aynı anda kayda alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında 13 askerimizin şehit edildiği baskının ardından ilginç ayrıntılar çıkıyor. Ankara'ya ulaşan bilgilere göre, PKK'lı teröristlerin üç kişiyi kaçırmasının ardından, 10 Temmuz Pazar günü jandarma timleri araziye çıkarıldı. Timler 13 Temmuz gecesi Hazro, Lice ve Silvan sorumluluk sahasının kesiştiği Alakuşak bölgesine gönderildi. 14 Temmuz gecesi saat 01.00'de termal kameralar bölgedeki bir mağarada ısı belirledi. 14 Temmuz günü birliklerin araziden geri çekilmesi sırasında saat 10.00 sularında PKK'lı teröristlerin telsiz muhaberesi yaptığı saptandı. PKK'lı teröristlerin, "Askerler önünüzden geçiyor. Ne bekliyorsunuz?" şeklindeki muhaberesi, Jandarma, MİT ve polis tarafından aynı anda kayda alındı.

14 Temmuz günü kayda alınan ilk telsiz muhaberesinden dört saat sonra 14.00'te yeni bir telsiz kesmesi duyuldu. PKK'lıların, "Asker sersem sersem geziyor, neden vurmuyorsunuz?" dediği belirlendi. Birlikler alarm durumuna geçerken, 14.30 civarında, "Bölgede telsiz kestirmesi var, dikkat edin." emri verildi. 14.40'ta çatışma başladı. Baskın yiyen askerler, atılan roketatar ve el bombaları sebebiyle çıkan yangında şehit düştü. PKK'lı teröristlerin, yaptıkları telsiz görüşmelerinden arazideki askerleri adım adım izledikleri anlaşılıyor. PKK üyelerinin 10.00'da yaptığı ilk muhaberenin ardından 14.00'te bir başka muhabere gerçekleştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, PKK'lıların dört saat boyunca timleri adım adım takip ettiğine dikkat çekiyor.





Özel Harekat Birlikleri neden gönderilmedi?





PKK'lıların telsiz muhaberesinin çatışmadan dört saat önce kayda alınmasına rağmen Özel Harekât timlerinin bölgeye sevk edilmemesi ayrı bir tartışma başlattı. Olaydan önce ve olay sırasında Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Birliği'nin Kocaköy, Mardin Jandarma Özel Harekat Birliği'nin ise Diyarbakır'da beklemede olduğu öğrenildi. Batman Jandarma Özel Harekat Birliği'nin de bölgeye yakın bir mevzide arazide bekletildiğine işaret eden kaynaklar, PKK'lıların yaptığı telsiz muhaberesinin ardından bu birliklerin bölgeye sevk edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Silvan'daki çatışmada 7 değil 2 PKK'lının öldürüldüğü kesinlik kazandı. Diğer 5 örgüt üyesinin ise Jandarma Özel Harekat birliğince öldürüldüğü bildirildi.





Silvan alay komutanı uyarmış: Zayiat çok olur





İhmal iddialarına yenileri eklendi. Olaydan önceki birkaç günlük süreçte bölgeden telsiz kestirmelerinin görüldüğü ve görüşmelerin kayda alındığı öğrenildi. PKK'lıların telsiz muhaberesinde arazide dolaşan birliklere eylem talimatı vermelerine rağmen, bu bilginin birliklere zamanında aktarılmaması nedeniyle askerin güvenli bölgeye çekilme imkanı bulamadığı öne sürüldü. PKK'lıların üç kişiyi kaçırmasının ardından kolordu komutanlığının devreye girdiği ve birliklere kendi sorumluluk sahasında arama faaliyetlerinde bulunmalarını kritik bölgelerde arama tarama yapmamalarını emrettiği iddia edildi. Bu talimata rağmen, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın oldukça kritik olarak değerlendirilen ve teröristlerin devamlı kullandıkları bölgeye operasyon düzenlediği öne sürüldü. Silvan Komando Alay Komutanı Murat Toprak'ın, "Zayiat çok olur." uyarılarına rağmen, bölgeye operasyonda ısrar edildiği iddialar arasında. Silvan saldırısında helikopter talebinde tereddüt iddiaları da gündeme geldi. Çatışmanın başlamasıyla birlikte birlik komutanlarının helikopter talebinde bulunduğu, ancak Cobra helikopterlerin bir buçuk saat sonra olay yerine gelebildiği görüldü.