Silvan'da karayoluna patlaycı tuzakamak isteyen PKK'lı yakalandı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde, Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'nın şehit edilmesi, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İzzettin Güven\'e yönelik silahlı saldırı olaylarıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, aralarında yola el yapımı patlayıcı tuzaklamaya çalışan bir teröristin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Silvan İlçesi\'nde 3 Ekim tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'nın şehit edilmesi, 20 Ekim\'de Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İzzettin Güven olayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün Silvan ile Umur Köyü yolu arasında çalışma yapan güvenlik güçleri, yol kenarına patlayıcı tuzaklamaya çalışan PKK\'lı teröristi yakaladı. Yakalanan kişinin yanında, roketatar başlığı, bomba düzeneği ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki olayla ilgili çeşitli tarihlerde gözaltına alınan 5 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürüyor.