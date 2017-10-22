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Silvan'da Emniyet Müdürlüğü'ne taciz ateşi

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gece yarısından sonra PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı

22 Ekim 2017 04:37

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne gece yarısından sonra PKK\'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.
Silvan İlçe merkezinde, Selahattin Mahallesi Gazi Cadesi üzerinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği\'ne, saat 01.20 sıralarında PKK\'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Görevli polislerin de karşılık vermesi üzerine dağlık alana kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.
Teröristlerin taciz ateşi, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı. Silah seslerinin net olarak duyulduğu gözlenirken, güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandığı öğrenildi.

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