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Silvan'da çocukların bulduğu bomba patladı; 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı!

Hayatını kaybeden çocuğun 9 yaşındaki Hasan Yılmaz olduğu öğrenildi

08 Ekim 2015 15:50

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocukların bulduğu bombanın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde Tekel Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İddiaya göre mahallede oynayan çocuklar buldukları bir patlayıcı kurcalarken şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada akraba olan 9 yaşındaki Hasan Yılmaz, 5 yaşındaki Mazlum Yılmaz, 10 yaşındaki Ümit Yılmaz ile kardeşi 6 yaşındaki Mert Yılmaz, Naci Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden ambulansla Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 çocuk ilk müdahaleleri Silvan'da yapıldıktan sonra Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamada yaralanan çocukların yakınları geldikleri Silvan Devlet Hastanesi önünde sinir krizleri geçirip, gözyaşları döktü. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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