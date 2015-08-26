Silvan'da bir eve roket mermisi isabet etti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam PKK'lılar tarafından ilçe genelinde bulunan emniyet ve askeri kurumlara yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve roket mermisinin isabet ettiği ortaya çıktı.

Dün gece saat 01.30 sıralarında başlayan çatışmaların yaşandığı esnada Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir eve roket mermisi isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı.

DİHA'da yer alan habere göre, üzerinde "378-10-77 K" yazılı roket mermisinin uzaktan geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen ev sahibi, patlama sesinden sonra bahçeye indiklerinde roket mermisinin parçalarını gördükleri ve evin yaklaşık 200 metre ilerisinde polis araçlarını gördüklerini belirtti.