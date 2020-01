Silvan'da askeri aracın geçişi sırasında patlama; 1'i ağır 8 asker yaralı

Diyarbakır Silvan karayolunda askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba ile saldırı düzenlendi. Patlamada biri ağır yedi asker yaralandı.

Patlama sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı askerler Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme hakklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu tedbirler kapsamında 3 Haziran 2016 günü saat 10.25 sıralarında Silvan-Diyarbakır karayolundayol emniyet görevinde bulunan unsurlarımızın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunulmuştur. El yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda zırhlı araç içerisinde bulunan 8 personelimiz yaralanmış olup, olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi müteakip hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."