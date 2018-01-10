Silvan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde, ağaca tırmandıktan sonra mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Cami Mahallesi, Gazi Cadddesi\'nde bulunan Selahaddin Eyübi Camii avlusundaki ağaca tırmanan kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Silvan Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, merdivenli araçla kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kedi kurtarıldı.
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