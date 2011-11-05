-Silvan'da 3 sığınak tespit edildi DİYARBAKIR (A.A) - 05.11.2011 - Diyarbakır Valiliği, 13 askerin şehit edildiği Silvan'ın Dolapdere köyü kırsalında teröristlere ait olduğu değerlendirilen 3 adet sığınağın tespit edildiğini bildirdi. Vali Mustafa Toprak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, sığınakların keşif, gözetleme ve kış üstlenmesi için kullanıldığı, teröristlerin sivil kıyafetlerle eylem keşfine çıktıklarının değerlendirildiği ifade edildi. Sığınakta, 1 adet tabanca, 1 adet dürbün, 10 adet kablo bağlantılı koli bandına sarılı büyük boy pil, sivil kıyafet, trafik yeleği olarak bilinen karayolları reflektif yeleği, bıçak, bol miktarda yaşam malzemesi ve 1 adet eski kitabın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Jandarma Bölge Komutanlığı'nca jandarma özel harekat ve Silvan 4. Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı birliklerinin katılımıyla 02 Kasım 2011 günü başlayan ve daha önce terör örgütü PKK tarafından 13 askerin şehit edildiği noktaya yakın olan Silvan Dolapdere Köyü Erkenciler mahallesi bölgesinde, alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucu terörist varlığının etkisiz hale getirilmesi, varsa sığınakların imha edilmesi maksadıyla operasyon icra edilmiştir.'' Söz konusu operasyonda kobra helikopter ve diğer unsurlarla hedef bölgenin silahlı taarruzlar ile atış altına alındığı, arazi arama ve tarama faaliyetlerinin icra edildiği belirtilen açıklamada, ''Arama esnasında kayalık ve ormanlık alanda bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 3 sığınak tespit edilmiştir'' denildi. Operasyon bölgesinde, terör örgütü mensuplarına ait olabileceği değerlendirilen çok miktarda kan izine rastlanıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Operasyon neticesinde ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiş, diğer malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamların talimatı ile tahkikata başlanmıştır.'' Açıklamada ayrıca, operasyona katılan birliklerin zayiatsız geri döndüğü kaydedildi.