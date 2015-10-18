Silvan'da 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 3 mahallede dün akşamsaatlerinde, güvenlik güçleri ile PKK 'lılar arasında çatışmalar yaşandı.Bugün kaymakamlık kararınca çatışmaların yaşandığı Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Daha önce farklı tarihlerde 3 ayrı defa olmak üzere 7 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Silvan’da dün akşam saatlerinde hendek kapatan ve barikatları kaldırmaya çalışan güvenlik güçlerine, PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine Tekel, Konak ve Mescit mahallelerindeki farklı noktalarda çatışmalar yaşandı. Can kaybının olmadığı çatışmalar sabah saatlerine kadar belli aralıklarla devam etti. Bugün üç mahallede devriye gezen polis zırhlı araçlarıyla yapılan anonslarla, Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde saat 12.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar, kaymakamlık kararıyla sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyuruldu. Anonslar üzerine tedirgin olan vatandaşlar evlerine çekilirken, 3 mahalledeki esnaf da kepenklerini indirmeye başladı.