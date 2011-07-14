Silvan'da 13 asker şehit oldu, 7 PKK'lı hayatını kaybetti

T24- Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal kesiminde PKK'lı bir grubun saldırısına uğrayan 13 asker şehit oldu, 2'si ağır 7 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 7 PKK'lı da hayatını kaybetti. TSK'dan yapılan açıklamada, saldırının ormanlık alanda yapılan arama faaliyetleri sırasında gerçekleştiği ve teröristlerin kullandığı el bombaları sonucu çıkan yangında 13 askerin şehit olduğu bildirildi.





İşte Silvan çatışmasıyla ilgili tüm haberler!









Edinilen bilgiye göre Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı beldesi Dolapdere Köyü kırsalında öğle saatlerinde arama tarama faaliyetleri yürüten askeri birliğe pusu kuruldu. İlk ateş sonrasında ormanlık alanda çatışma çıktı. Çatışmada 13 asker şehit oldu, 2’si ağır 7 asker yaralandı. Çatışmada 7 PKK'lı da hayatını kaybetti.



TSK saldırıyı anlattı





Olayla ilgili olarak Genelkurmay internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:





1.Diyarbakır ili Silvan ilçesi kırsal kesiminde operasyon için arazide bulunan bir birliğimiz, bugün saat 14.45 sularında ormanlık bir alanda, bir grup terör örgütü mensubu ile karşılaşmış ve yakın mesafeden sıcak temasa girilmiştir.



2. Çatışmada ve ormanlık alanda teröristlerce atılan el bombalarının etkisiyle çıkan yangından dolayı 13 askeri personelimiz şehit olmuştur. Ayrıca, ikisi ağır olmak üzere 7 askeri personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personel Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.



3.Yapılan ilk tespitlere göre, çıkan çatışmada 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır.



4. Şehit ve yaralılarla ilgili detaylı açıklama kimlik tespiti ve ailelerine haber verildikten sonra ayrıca yapılacaktır.











Nasıl pusuya düştüler?





Geçen cumartesi günü kaçırılan 2 asker ve 1 sağlık görevlisinin kurtarılması için başlatılan operasyon kapsamında, Silvan İlçesi’nin Dolapdere ve Kulp İlçesi’nin Küplü köyleri arasında arama tarama faaliyetinde bulunan Silvan Komando Taburu timleri pusuya düşürüldü. Bölgeden edinilen bilgilerde, teröristlerin, askerlerin öğle yemeği için mola verdikleri sırada birkaç noktadan saldırıya geçtiği iddia edilirken, ilk ateşle 3 uzman erbaş ve 10 er şehit düştü. 2’si ağır 7 asker de yaralandı. Timde bulunan askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 7 PKK'lı da hayatını kaybetti.





PKK'lılar yangın çıkararak kaçmaya çalıştı!





Teröristler yangın çıkararak kaçmaya çalışırken, bölgeye Diyarbakır başta olmak çevreden takviye birlikler gönderilerek büyük bir operasyon başlatıldı.



Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayrambaşı beldesi Dolapdere Köyü kırsal kesiminde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandığını ve çatışma çıktığını söyledi.



Çatışmada 13 askerin şehit olduğu yönünde bilgi aldıklarını belirten Toprak, ''Üzüntülüyüz. Bölgede operasyonlar sürdüğü için bilgi akışı da devam ediyor. 13 şehidimiz, 7 yaralımız var. 10 şehit ve 7 yaralı asker Diyarbakır Asker Hastanesi'ne getiriliyor'' dedi.



Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye çok sayıda asker sevk edilirken, çatışmanın yaşandığı bölgeye havadan da helikopterler aracılığıyla komandoların indirildiği bildirildi.





Ankara’da güvenlik zirvesi



Olay sonrasında bölgeye sevk edilen timler operasyona başlarken saldırı Ankara’da da bomba etkisi yarattı.

Başbakan Erdoğan saldırının duyulmasının ardından İstanbul’a gitme programını ertelerken, Başbakanlık’ta bir güvenlik zirvesi toplandı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Daha sonra Başbakanlıktaki güvenlik toplantısına katılmak üzere Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel de Başbakanlık Merkez Bina'ya geldi.







Sıcak bölgeye iki komutan gitti







Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel, Silvan'da 13 askerin şehit olmasının ardından bölgeye gitti.















