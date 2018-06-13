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Silvan'da, 1200 dönüm buğday ekili tarla yandı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, iki ayrı tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan yangında, toplam 1200 dönüm ekili buğday alanı yandı

13 Haziran 2018 18:12

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde, iki ayrı tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan yangında, toplam 1200 dönüm ekili buğday alanı yandı.
Silvan\'ın Akyol köyü ile Güçlü köyleri arasında hasat toplayan biçer döverin çıkardığı kıvılcım nedeniyle, yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, iki tarladaki buğdayın tamamen yanmasına neden oldu. Tamamı buğday ekili olan 1200 dönüm arazideki yangına itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar traktörleriyle müdahale etti. Diğer tarlalara sıçraması engellenen yangında, ekili ürünün tamamı yandı. Silvan Ziraat Başkanı Ahmet Çapan, \"Akyol ve Güçlü köyleri arasında ekili olan buğday tarlalarımızda çıkan yangın nedeniyle bir yıllık emeğimiz, gözlerimizin önünde yanarak, kül oldu\" dedi.

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