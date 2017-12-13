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Silvan'da 100 öğrencide bit olduğu tespit edildi

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki bir ilkokulda sağlık ekiplerinin yaptığı taramada, 100 öğrencide bit olduğu tespit edildi

13 Aralık 2017 15:09

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesindeki bir ilkokulda sağlık ekiplerinin yaptığı taramada, 100 öğrencide bit olduğu tespit edildi.
Silvan Toplum Sağlığı Merkezi\'ne bağlı sağlık ekipleri, dün öğlen saatlerinde adı açıklanmayan bir ilkokulda sağlık taraması yaptı. Yapılan taramada okulda eğitim gören 100 öğrencide bit olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri yapılan taramadan sonra sonuçlara ilişkin bir rapor hazırlayarak okul idarecilerine almaları gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.
Öğrenci velilerinden Nedim Dicle, haberi duyar duymaz okula gittiğini belirterek, \"Okula gidip okul idarecilerine ne yapacaklarını sordum. Onlar da yeterli personelleri olmadığını söyledi. Ben çocuğumu aldım. Gereken ilaçları alarak evde temizliğe başladık\" dedi.
İlçe Kaymakamı Adem Çelik de konu ile ilgili başlattığı çalışmanın devam ettiğini belirterek, konunun takipçisi olduğunu ve gerekenlerin yapılması için talimat verdiğini söyledi.

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