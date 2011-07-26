-SİLVAN SORUŞTURMASININ DETAYLARI ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Silvan'da 13 Mehmetçiğin şehit olması olayında, teröristlerin saat 14.18'de saldırıya başladığını, çatışma haberinin yoğunluk nedeniyle ancak saat 14.39'da üst karargaha bildirilebildiğini ve silahlı helikopter istendiğini, helikopterlerin uçuş öncesi yapılması zorunlu olan son kontrolleri kısa sürede tamamlanarak saat 15.45'te çatışma bölgesine ulaştığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki basın açıklamasında, Diyarbakır Valiliğince bölgelerindeki terörist eylemlerin artması üzerine Garnizon Komutanlığı olan 7. Kolordu Komutanlığından kolluk kuvvetlerini takviye etmesi talep edildiği belirtilerek, 9 Temmuzda Diyarbakır-Lice karayolunun terör örgütü mensuplarınca kesilerek 2'si asker 3 kişinin kaçırılması üzerine 7. Kolordu Komutanlığınca, bölgedeki kara kuvvetleri ve jandarma birliklerini kapsayan plan hazırlandığı bildirildi. 10/11 Temmuz gecesinden itibaren arazide tertiplenilerek kaçırılanların aranmasına başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu faaliyet devam ederken 12 Temmuzda saat 19.30 civarında, Hazro Jandarma Karakol Komutanlığına teröristlerce silahlı saldırıda bulunulmuş ve bu saldırıda 3 askeri personel yaralanmıştır. Bu olay üzerine, 7. Kolordu Komutanlığınca uygulanan plan genişletilmiş ve Diyarbakır Vali Vekili'nin yazılı onayı alınarak bir kısım birlikler Hazro kuzeydoğusuna kaydırılmıştır. Bu kapsamda 10/11 Temmuz gecesinden itibaren Hazro bölgesinde belirli sürelerle görevlendirilmiş 1. Jandarma Komando Taburuna (1. ve 2. komando bölükleri ile) yeni görev bölgesine intikal emri verilmiştir. 51. Jandarma Komando Taburu, 13/14 Temmuz günü saat 21.00'den itibaren emniyetli bir bölgeye kadar araçla götürülmüş, müteakiben 5,5-6 kilometre mesafedeki görev bölgesine yaya olarak intikale başlamıştır. Yaya intikalde karşılaşılan güçlükler nedeniyle gecikme olmuş ve daha yakın bir bölgede 'geçici üs bölgesi' tesis edilerek tertiplenilmiştir.'' -BİRLİKLERE İKAZ MESAJI İLETİLDİ- Teröristler arasında geçen telsiz görüşmeleri alınır alınmaz 1. Jandarma Komanda Taburu dahil tüm birliklere ikaz mesajının iletildiği belirtilen açıklamada, konuşmada geçen yerlerin çözümlenmesinin ardından saat 13.30'da 1. Jandarma Komando Taburunun yeniden bilgilendirildiği kaydedildi. Teröristlerin geçici üs bölgesine saldırısının saat 14.18'de başladığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Birkaç dakika sonra atılan el bombaları kuru otların tutuşmasına neden olmuş ve yangın rüzgarın da etkisiyle mevzilerimizi kapsayacak şekilde süratle yayılmıştır. Silah atışları ve el bombaları nedeniyle şehit olan personelin süratle yanan bölge dışına çıkarılması sağlanmıştır. Çatışma haberi, yoğunluk nedeniyle ancak saat 14.39'da üst karargaha bildirilebilmiş ve silahlı helikopter istenmiştir. Helikopter birliği, talebin ulaşması üzerine süratle pilotları çatışma hakkında bilgilendirmiş, helikopterin uçuş öncesi yapılması zorunlu olan son kontrolleri kısa sürede tamamlanarak saat 15.21'de Diyarbakır'dan kalkışları ve saat 15.45'te çatışma bölgesi üzerinde olmaları sağlanmıştır. Talebin alınması ile helikopterlerin çatışma bölgesinde bulunması arasındaki sürenin uygulama standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Çatışma bölgesinde genişleyen yangın ve 1. Jandarma Komando Taburu personelinin etkili karşı koyması sonucunda teröristler, saat 15.30 civarında teması kesmişlerdir. Silahlı helikopterler bölgeye ulaştıklarında, yoğun duman nedeniyle teröristleri tespit edememiş ancak muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Takviye jandarma özel harekat timleri, bölgedeki yangın nedeniyle çevrede tertiplenmiş, öncelikle şehit ve yaralıların havadan tahliyesi sağlanmıştır. Çatışmanın bildirilmesiyle birlikte, plan gereği yakın bölgelerde ve arazide bulunan jandarma özel harekat, jandarma asayiş ve özel kuvvetler birlikleri gün içerisinde kaydırılarak bölge çember içerisine alınmış ve insansız hava aracı ile bölgenin kontrolüne başlanmıştır.''