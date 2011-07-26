-SİLVAN SORUŞTURMASI TAMAM ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Silvan'da 13 Mehmetçiğin şehit olması olayında, 1. Jandarma Komando Tabur personelinin görevlerini, verilen emirler çerçevesinde üstün bir cesaret, gayret ve fedakarlıkla yerine getirdiklerinin tespit edildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 14 Temmuz 2011 günü Silvan bölgesinde cereyan eden ve 13 askerin şehit olması, 7 askerin de yaralanmasına neden olan terör saldırısıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığınca yapılan soruşturmanın sonuçlandığını bildirdi. Soruşturma sonucunda, ''1. Jandarma Komando Tabur personelinin görevlerini, verilen emirler çerçevesinde üstün bir cesaret, gayret ve fedakarlıkla yerine getirdiklerinin tespit edildiğinin'' belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Geçici Üs Bölgesi olarak tertiplenilen arazi kesiminin coğrafi yapısı ve bitki örtüsü bakımından askeri taktik prensiplerine uygun olup olmadığı, bölgedeki tertiplenmenin, mevzilenmenin ve dağılmanın taktik prensiplere göre yapılıp yapılmadığı, yeterli yakın emniyet, gözetleme ve ikaz tedbirlerinin alınıp alınmadığı, terörist ikazının alınmasından sonra, alınan ilave tedbirlerin yeterli olup olmadığı, helikopterlerin zamanında hazır olup olmadığı, insansız hava araçlarının zamanında bölgeye ulaşıp ulaşmadığı gibi konularda tereddütler oluşmuş, bu konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla konu yargıya intikal ettirilmiştir.'' Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, konuya ilişkin olarak medyada yer alan bazı iddialara da cevap verildi. ''Çatışma sırasında uçak kullanılmamıştır. Birliğin dönüş hazırlığı yaparken pusuya düşürülmesi söz konusu değildir'' denilen açıklama şöyle: ''1. Jandarma Komando Taburu 'Geri emniyet birliği' değildir. Tam aksine, teröristi aramak, bulmak ve etkisiz hale getirmek üzere eğitilmiş ve teçhiz edilmiştir. Verilen görev doğrudur. Komando erleri, özel eğitim merkezlerinde 10 hafta süreyle yoğun bir eğitim almakta, bu eğitim tertip edildikleri birliklerinde de devam etmektedir. 10-13 Temmuz günlerini kapsayan devrede, Jandarma Komando Taburunun 1. Bölüğü 32 saat görev, 59 saat dinlenme; 2. Bölüğü ise 27 saat görev, 64 saat dinlenme yapmıştır. Bu şartlarda, bir komando birliğinin çok yorgun olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Asker, gerektiği takdirde 40 kilogram yükle de yürüyebilir. Bu bir eziyet değil, yapacağı görevin gereğidir. Bu olayda, mevsim yaz olduğundan barınma malzemesi azdır ve sırt çantaları 23-25 Kg. arasındadır. Profesyonelleşme kapsamında, sadece komando tugaylarının hedef alındığı ve bunun tamamlandığı müteaddit defalar kamuoyuna açıklanmıştır. Bazı gazetelerde 'Hiçbir şey yapılmadı' şeklindeki köşe yazıları hayretle karşılanmaktadır. Ancak, komando tugayları dışında, hem Kara Kuvvetleri Komutanlığında hem de Jandarma Genel Komutanlığında bazı komando birlikleri vardır. Bu birliklerde, komando eğitimi almış erbaş ve erler görev yapmaya devam etmektedirler. 1’inci Jandarma Komando Taburu da bunlardan birisidir.'' Çatışma sırasında etkisiz hale getirilen 5 teröristin arazide bulunamadığı, yoğun duman perdesi gerisinde çekilen teröristlerin, bu cesetleri de götürdükleri veya bir yere gizlediklerinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, ''Çatışma bölgesinin kontrole alınmayarak, basının girmesine fırsat verilmesi bir hata olmuştur. Bu tip olaylar hakkında yorum yapan kişilerin askeri taktik ve teknikler hakkında fikir beyan ederken, çatışma ortamı gerçeklerini dikkate alarak hassasiyet göstermeleri gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri, mevcut yasalar çerçevesinde, teröre karşı yürütülen mücadelede kendisine verilecek görevleri ne pahasına olursa olsun, artan bir kararlılık ve inançla yerine getirecektir.''