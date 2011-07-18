Silvan saldırısını İçişleri Bakanlığı da soruşturacak

T24- Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulunda, İçişleri Bakanlığına da Silvan'da 13 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili inceleme yapılması talimatı verildiğini bildirdi.



Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.





İç güvenlikle ilgili konular kapsamında, Diyarbakır Silvan kırsalındaki saldırı konusunda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın bilgiler verdiğini anlatan Arınç, daha sonra konunun bütün bakanlar tarafından görüşüldüğünü, konu hakkında yeterli bilgi edinilmeye çalışıldığını anlattı. Arınç, şöyle devam etti:

''Şüphesiz basına yansıdığı kadarıyla 13 askerimizin şehit edildiğini ve 7 askerimizin yaralı olarak tedavi altında bulunduğunu biliyoruz. Olay takip edilmektedir. Genelkurmay Başkanlığımız idari soruşturma açmıştır ve bununla ilgili komutanları görevlendirmiştir. İdari bakımdan yapılacak soruşturma sonuçları daha sonra Başbakanımıza takdim edilecektir.

Bakanlar Kurulumuzda konunun İçişleri Bakanlığımızın da görev alanında olduğu düşünülmüş ve İçişleri Bakanlığımız tarafından da olayla ilgili inceleme yapılması talimatı verilmiştir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın da kendi görev alanı içinde bulunan konular üzerinde inceleme yapacağını söyleyebilirim.''





Bülent Arınç, Meclis'in geçen günlerde tatile girdiğini ve yeni yasama döneminin 1 Ekim 2011'de başlayacağını belirterek, geçen dönemde Bakanlar Kurulu tarafından Meclis'e sevk edilen kanun tasarılarının, iç tüzük gereğince kadük olduğunu anımsattı. Bunların sayılarının 30 civarında olduğunu bildiren Arınç, bunlardan yenilenecek olanların tespit edildiğini, bu tasarıların, bakanlıklar tarafından yenilenmek suretiyle Bakanlar Kurulundan tekrar Meclis'e gönderileceğini anlattı. Arınç, yeni yasama döneminin başında, bu tasarıların yasalaşması için gayret edileceğini söyledi.



AB ile ilgili olarak her Bakanlar Kurulunda olduğu gibi, rutin bir şekilde gelinen noktanın değerlendirildiğini ifade eden Arınç, ilgili bakanın verdiği bilgiler üzerine kurulun görüşlerinin alındığını kaydetti.



Arınç, bir gazetecinin, ''Muhalefetin sınır ötesi operasyon çağrıları var. Sınır ötesi operasyon gündemde mi?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:



''Sınır ötesi operasyon her zaman konuşulur. Bununla ilgili Bakanlar Kuruluna verilen bir yetki henüz süresi dolmadı. Hükümet ihtiyaç duyduğu anda silahlı kuvvetlerimize bu konuda talimat verebilir ve böyle bir olay gerçekleşebilir. Ama bugünkü toplantımızda böyle bir ihtiyaç ve böyle bir operasyonun yapılması konusunda hiçbir görüşme olmadı. Muhalefetin belki olayın etkisiyle yaptığı bir çağrı olabilir veya 'Böyle bir yöntem düşünülüyor mu?' diye sorusu olabilir. Hayır, şu anda elimizde yetki olmasına rağmen, şartların gerektirmesi halinde de uygulanacağı bilinmesiyle tekrar hükümet böyle bir konuyu gündeme getirmiş değil.''



