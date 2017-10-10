Silvan Kaymakamı'nın evinde çalışan kadın silahlı saldırıda yaralandı (2)

YARALI KADIN, SALDIRGANIN DAHA ÖNCE KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Diyarbakır\'in Silvan İlçesi\'nde Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik\'in evinde temizlik işleri yapan ve dün akşam evine gelen maskeli 2 kişi tarafından silah ile vurularak yaralanan 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Kaplan, saldırganlardan birinin kendi komşusu olduğunu ve daha önce kendisini tehdit ettiğini söylediği belirtildi.

Kaymakamlık binasında ve lojmanda önce İş-Kur kapsamında çalışan daha sonra sözleşmesi bitince Kaymakam Adem Çelik\'in evine gündelik olarak temizliğe giden 4 çocuk annesi Özgül Kaplan\'ın dün gece evinde saldırıya uğraması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaplan, biri ayağından biri böbreğinden aldığı iki kurşun yarasından sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisi devam ederken, saldırganlardan biri olan S.Ç.\'nin kadının komşusu olduğu ve PKK\'nın gençlik yapılanması olan YPS\'den emniyette kaydı bulunduğu ancak hakkında bir arama ve yakalama kararı bulunmadığı belirtildi. Saldırıdan sonra Kaplan\'ın verdiği ifade doğrultusunda S.Ç. ve yanındaki A.Ç., yakalanırken, saldırganların saldırı sırasında yüzlerine maske taktığı da belirtildi.

Saldırıdan sonra polise ifade veren Özgül Kaplan, saldırganlardan S.Ç,\'nin kendisini daha önce örgüt adına para istediğini ve Kaymakamlık ile Kaymakam\'ın evine gitmemesi yönünde tehdit ettiğini, ancak bu konu ile ilgili şimdiye kadar resmi bir başvurusunun olmadığını da söylediği öğrenildi.