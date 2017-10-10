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Silvan Kaymakamı'nın evinde çalışan kadın silahlı saldırıda yaralandı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik'in evinde temizlik işleri yapan 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Kaplan, dün akşam evine gelen 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaraland

10 Ekim 2017 14:09

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik\'in evinde temizlik işleri yapan 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Kaplan, dün akşam evine gelen 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Silvan Kaymakamı Adem Çelik\'in evinde yaklaşık 8 aydan beri temizlik işleri yapan evli ve 4 çocuk annesi Özgün Kaplan, Konak Mahallesi Lise Caddesi 108\'inci Sokak\'taki evine dün akşam gelen 2 kişiyle, iddiaya göre, yüksek sesle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişiden biri, belindeki tabancayı çekerek, Özgül Kaplan\'a ateş açtı. Sol ayağı diz kapağı ve kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Özgül Kaplan, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Silvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından 4 çocuk annesi Özgül Kaplan, daha sonra Diyarbakır\'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevkedildi. 
Olay yerinde inceleme yapan polis, görgü tanıklarının verdiği bilgi üzerine yaptığı kısa çalışma sonucu saldırının şüphelisi olduğu belirtilen S.Ç. ve A.Ç. adlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Silvan Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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