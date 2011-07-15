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Silvan-Hazro-Kulp üçgeninde operasyon

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olmasının ardından başlatılan, hava destekli operasyon devam ediyor. Korucuların da katıldığı operasyon, Silvan-Hazro ve Kulp ü

15 Temmuz 2011 03:00

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olmasının ardından başlatılan, hava destekli operasyon devam ediyor. Korucuların da katıldığı operasyon, Silvan-Hazro ve Kulp üçgeninde yoğunlaştırıldı. 

Silvan'ın Bayrambaşı Beldesi Dolapdere Köyü kırsal kesiminde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan ve 13 askerin şehit, 6 askerin de yaralandığı hain saldırı sonrası operasyonlar yoğunlaştırıldı. 

Özellikle Silvan, Hazro ve Kulp üçgeninde yoğunlaştırılan operasyonda, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla Mehmetçik bölgeyi didik didik tarıyor. 

Teröristlerin yakalanması amacıyla helikopterlerle de havadan destek sağlanırken, bölgeyi iyi tanıyan köy korucuları da operasyona katılıyor. 

Bu arada, Dolapdere kırsal kesimindeki çatışma sonrası çıkan yangın da bu sabah saatlerinde söndürüldü. 

Çatışmada yaralanan ve durumları ağır olan 2 asker GATA'ya sevk edilirken, yaralı 4 askerin tedavisi ise Diyarbakır Asker Hastanesinde sürüyor. 


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