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Silvan Barajı'nda patlama; 5 işçi yaralı

Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi

21 Nisan 2015 13:56

Diyarbakır'da Silvan Barajı'ndaki su aktarım tünelinde ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Silvan'da yapımı süren Silvan Barajı'nın ilçe çıkışındaki Yüksek Mahallesi'ndeki bulunan su aktarım tünelinde bugün saat 10.15 sıralarında patlama meydana geldi. Tünelde çalışan 30 işçiden 5'inin hafif yaralandığı bildirildi. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, patlamanın ilk bilgilere göre gaz sıkışmasından meydana geldiğini belirterek, "Tünelde 30 işçi çalışırken patlama meydana geliyor. Patlamada 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Diğer işçiler yara almadan kurtuldu" dedi.

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