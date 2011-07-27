Silvan açıklamasında TSK'dan bir ilk: Yargıya iletildi

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, 13 askerin şehit düştüğü Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Dolapdere köyü kırsalında 14 Temmuz'da çıkan çatışmaya ilişkin incelemesinin sonuçlarını, "bir ilk" özelliği taşıyan ayrıntılar eşliğinde kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, kayıp veren birliğin görevini "verilen emirler çerçevesinde üstün bir cesaret, gayret ve fedakârlıkla yerine getirdiği" belirtildikten sonra "Bununla birlikte" denilerek taktik ve operasyonel hatalar konusunda "tereddütler bulunduğu" kayda geçirildi. Açıklamada, üs seçimi ve ilave tedbirlerin temininde taktik hata olup olmadığı, insansız hava araçlarının kullanımı da dahil olmak üzere etkin hava desteğinin sağlanıp sağlanmadığı konularında "oluşan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması için konunun yargıya intikal ettirildiği" vurgulandı. Çatışmada hayatını kaybettiği belirtilen 5 PKK'lının arazide bulunamadığı belirtilen açıklamaya göre, helikopterler, çatışma başladıktan 85 dakika, haber verilmesinden ise 66 dakika sonra çatışma bölgesine ulaşabildi. Operasyondaki askerlerin yorgun olduğu iddialarının doğru olmadığını belirten Genelkurmay Başkanlığı, çatışma bölgesinin basına açılmasının "hata" olduğunu kaydetti.

Genelkurmay Başkanlığı’nın Silvan saldırısıyla ilgili yaptığı soruşturma sonucu açıkladığı bildiri şöyle:

14 Temmuz 2011 günü Silvan bölgesinde cereyan eden ve 13 Mehmetçiğin şehit olmasına, 7 Mehmetçiğin yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısı ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığınca yapılan soruşturma sonuçları aşağıdadır.

1. Bölgesinde terörist eylemlerin artış göstermesi üzerine Diyarbakır Valiliği tarafından, Garnizon Komutanlığı olan 7’nci Kolordu Komutanlığından kolluk kuvvetlerini takviye etmesi talep edilmiştir.

2. 9 Temmuz günü, geç saatlerde, Diyarbakır-Lice yolunun bölücü terör örgütü mensuplarınca kesilerek ikisi asker, üç şahsın kaçırılması üzerine 7’nci Kolordu Komutanlığınca, bölgedeki Kara Kuvvetleri ve Jandarma birliklerini kapsayan bir plan hazırlanarak 10/11 Temmuz gecesinden itibaren arazide tertiplenilmiş ve kaçırılan şahısların aranmasına başlanmıştır.

3. Bu faaliyet devam ederken 12 Temmuz günü saat 19:30 civarında, Hazro Jandarma Karakol Komutanlığına teröristlerce silahlı saldırıda bulunulmuş ve bu saldırıda üç askeri personel yaralanmıştır.

4. Bu olay üzerine, 7’nci Kolordu Komutanlığınca uygulanan plan genişletilmiş ve Diyarbakır Vali Vekilinin yazılı onayı alınarak bir kısım birlikler Hazro kuzey doğusuna kaydırılmıştır. Bu kapsamda, 10/11 Temmuz gecesinden itibaren Hazro bölgesinde belirli sürelerle görevlendirilmiş olan 1’inci Jandarma Komando Taburuna (1’inci ve 2’nci Komando Bölükleri ile) yeni görev bölgesine intikal emri verilmiştir.

5. 51’inci Jandarma Komando Taburu, 13/14 Temmuz gecesi saat 21:00’den itibaren emniyetli bir bölgeye kadar araçla götürülmüş, müteakiben 5,5-6 Km. mesafedeki görev bölgesine yaya olarak intikale başlamıştır. Yaya intikalde, karşılaşılan güçlükler nedeniyle gecikme olmuş ve daha yakın bir bölgede “geçici üs bölgesi” tesis edilerek tertiplenilmiştir.

6. Teröristler arasında geçen ve basına da yansıyan telsiz görüşmesi alınır alınmaz ilk ikaz mesajı, 1’inci Jandarma Komando Taburu dahil tüm birliklere iletilmiş, konuşmada geçen yer isimlerinin çözümlenmesini müteakip saat 13:30’da 1’inci Jandarma Komando Taburu tekrar bilgilendirilmiştir.

7. Geçici üs bölgesine terörist saldırısı saat 14:18’de başlamış, birkaç dakika sonra atılan el bombaları kuru otların tutuşmasına neden olmuş ve yangın rüzgarın da etkisiyle mevzilerimizi kapsayacak şekilde süratle yayılmıştır. Silah atışları ve el bombaları nedeniyle şehit olan personelin süratle yanan bölge dışına çıkarılması sağlanmıştır.

Helikopterler 66 dakika sonra olay yerine ulaştı

8. Çatışma haberi, yaşanan yoğunluk nedeniyle ancak saat 14:39’da üst karargaha bildirilebilmiş ve silahlı helikopter istenmiştir. Helikopter birliği, talebin ulaşması üzerine süratle pilotları çatışma hakkında bilgilendirmiş, helikopterin uçuş öncesi yapılması zorunlu olan son kontrolleri kısa sürede tamamlanarak saat 15:21’de Diyarbakır’dan kalkışları ve saat 15:45’te çatışma bölgesi üzerinde olmaları sağlanmıştır. Talebin alınması ile helikopterlerin çatışma bölgesinde bulunması arasındaki sürenin uygulama standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

9. Çatışma bölgesinde genişleyen yangın ve 1’inci Jandarma Komando Taburu personelinin etkili karşı koyması sonucunda teröristler, saat 15:30 civarında teması kesmişlerdir. Silahlı helikopterler bölgeye ulaştıklarında, yoğun duman nedeniyle teröristleri tespit edememiş, ancak muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır.

10. Takviye Jandarma Özel Harekat Timleri, bölgedeki yangın nedeniyle çevrede tertiplenmiş, öncelikle şehit ve yaralıların havadan tahliyesi sağlanmıştır.

11. Çatışmanın bildirilmesiyle birlikte, plan gereği yakın bölgelerde ve arazide bulunan Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş ve Özel Kuvvetler Birlikleri, gün içerisinde kaydırılarak bölge çember içerisine alınmış ve insansız hava aracı ile bölgenin kontrolüne başlanmıştır.

Tereddüt oluşan konular

12. Yapılan soruşturma sonucunda;

a. 1’inci Jandarma Komando Tabur personelinin görevlerini, verilen emirler çerçevesinde üstün bir cesaret, gayret ve fedakarlıkla yerine getirdikleri tespit edilmiştir.

b. Bununla beraber;

(1) Geçici Üs Bölgesi olarak tertiplenilen arazi kesiminin coğrafi yapısı ve bitki örtüsü bakımından askeri taktik prensiplerine uygun olup olmadığı,

(2) Bölgedeki tertiplenmenin, mevzilenmenin ve dağılmanın taktik prensiplere göre yapılıp yapılmadığı, yeterli yakın emniyet, gözetleme ve ikaz tedbirlerinin alınıp alınmadığı,

(3) Terörist ikazının alınmasından sonra, alınan ilave tedbirlerin yeterli olup olmadığı,

(4) Helikopterlerin zamanında hazır olup olmadığı, insansız hava araçlarının zamanında bölgeye ulaşıp ulaşmadığı gibi konularda tereddütler oluşmuş, bu konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla konu yargıya intikal ettirilmiştir.

c. Medyada yer alan iddialarla ilgili olarak;

(1) Çatışma sırasında uçak kullanılmamıştır.

(2) Birliğin dönüş hazırlığı yaparken pusuya düşürülmesi söz konusu değildir.

(3) 1’inci Jandarma Komando Taburu “Geri emniyet birliği” değildir. Tam aksine, teröristi aramak, bulmak ve etkisiz hale getirmek üzere eğitilmiş ve teçhiz edilmiştir. Verilen görev doğrudur. Komando erleri, özel eğitim merkezlerinde 10 hafta süreyle yoğun bir eğitim almakta, bu eğitim tertip edildikleri birliklerinde de devam etmektedir.

Askerler yorgun değildi

(4) 10-13 Temmuz günlerini kapsayan devrede, Jandarma Komando Taburunun 1’inci Bölüğü 32 saat görev, 59 saat dinlenme; 2’nci Bölüğü ise 27 saat görev, 64 saat dinlenme yapmıştır. Bu şartlarda, bir komando birliğinin çok yorgun olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

Yükleri eziyet değil görevin gereği

(5) Asker, gerektiği takdirde 40 Kg. yükle de yürüyebilir. Bu bir eziyet değil, yapacağı görevin gereğidir. Bu olayda, mevsim yaz olduğundan barınma malzemesi azdır ve sırt çantaları 23-25 Kg. arasındadır.

(6) Profesyonelleşme kapsamında, sadece komando tugaylarının hedef alındığı ve bunun tamamlandığı müteaddit defalar kamuoyuna açıklanmıştır. Bazı gazetelerde “Hiçbir şey yapılmadı” şeklindeki köşe yazıları hayretle karşılanmaktadır. Ancak, komando tugayları dışında, hem Kara Kuvvetleri Komutanlığında hem de Jandarma Genel Komutanlığında bazı komando birlikleri vardır. Bu birliklerde, komando eğitimi almış erbaş ve erler görev yapmaya devam etmektedirler. 1’inci Jandarma Komando Taburu da bunlardan birisidir.

(7) Çatışma sırasında etkisiz hale getirildiği görülen 5 terörist, arazide bulunamamıştır. Yoğun duman perdesi gerisinde çekilen teröristlerin, bu cesetleri de götürdükleri veya bir yere gizledikleri değerlendirilmektedir.

(8) Çatışma bölgesinin kontrole alınmayarak, basının girmesine fırsat verilmesi bir hata olmuştur.

(9) Bu tip olaylar hakkında yorum yapan kişilerin askeri taktik ve teknikler hakkında fikir beyan ederken, çatışma ortamı gerçeklerini dikkate alarak hassasiyet göstermeleri gerekir.

13. Türk Silahlı Kuvvetleri, mevcut yasalar çerçevesinde, teröre karşı yürütülen mücadelede kendisine verilecek görevleri ne pahasına olursa olsun, artan bir kararlılık ve inançla yerine getirecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.