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Dünya

SİLVA YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ MADRİD (A.A)

24 Ocak 2011 01:51

-SİLVA YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ MADRİD (A.A) - 23.01.2011 - Portekiz'de yaklaşık 9,5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, açıklanan resmi sonuçlara göre Anibal Cavaco Silva oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Açıklanan resmi sonuçlara göre, katılımın yaklaşık yüzde 47 düzeyinde olduğu seçimlerde sandıkların yüzde 98 oranında açıldığı belirtilirken Cavaco Silva yüzde 53,30, Manuel Alegre yüzde 19,69, Fernando Nobre yüzde 14, Francisco Lopes yüzde 7,12, Jose Coelho yüzde 4,31, Defensor Moura yüzde 1,58 oranında oy aldı. Bu arada katılımın yüzde 61 oranında olduğu 2006 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre katılımda çok büyük düşüş yaşanması dikkat çekti. Portekiz televizyonlarında yapılan ilk yorumlarda, seçimlerde ''demokrasi tarihinin en düşük katılımının olduğu'' savunuldu. Katılımın düşmesindeki ana sebep, ülkenin yaşadığı ekonomik krizden dolayı halkın ''kim gelirse gelsin değişen birşey olmayacak'' şeklinde düşünmesi olarak gösterilirken soğuk hava ve oy kullanma pusulalarında yaşanan teknik hatanın da etkisinin olabileceği bildirildi.  2006'da aldığı yüzde 50,56'lık oyu bu kez yüzde 53'e çıkaran Silva, salt çoğunluğu geçerek ikinci tura gerek kalmadan seçildi. Silva, beş yıl daha Cumhurbaşkanlığını yürütecek.

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