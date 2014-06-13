Silüeti bozan kulelere yıkım kararı veren mahkeme dağıtıldı

İstanbul'un siluetine etki eden 16\9 kulelerine yıkım kararını veren mahkemenin başkan ve üyeleri dağıtıldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yaz kararnamesinde 293 idare mahkemeleri hakiminin de yeri değiştirildi. İstanbul'un siluetine etki eden 16\9 kulelerine yıkım kararını veren mahkemenin başkan ve üyeleri de bu kararname ile dağıtıldı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 3. havalimanının olumlu ÇED raporuyla ilgili de yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, İstanbul 4. İdare Mahkemesi Başkanı Sebahat Turan, Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atanırken, üyelerden Özkan Artar ise deyim yerindeyse Edirne’ye sürgün edildi. Artar, son kararname ile Edirne İdare Mahkemesi üyesi olarak atandı. Böylelikle önemli kararlara imza atan İstanbul 4. İdare Mahkemesi HSYK kararnamesi ile dağıtılmış oldu.

Yıkım kararı verilmişti

Daha önce 16/9 gökdelenlerinin önce uygulama imar planları ile yapı ruhsatını iptal eden İstanbul 4. İdare Mahkemesi, sonrasında ise tarihi siluete etki eden katların yıkılmasına karar vermişti. İstanbul 3. havalimanı projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin açılan davada yürütmenin durdurulması kararını da İstanbul 4. İdare Mahkemesi vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazıyla 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar, bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.