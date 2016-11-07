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Silopi'ye sevk edilen askeri araçlar Gaziantep’te

Askeri konvoy, güvenlik gerekçesiyle Silopi’ye karayoluyla devam etti

07 Kasım 2016 19:18

Ankara ve Çankırı’dan, Şırnak’ın Silopi ilçesine sevk edilen 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Barış Gücü bünyesindeki zırhlı araçları ve personelleri taşıyan 40 vagonluk tren, Gaziantep Garı’na ulaştı. Vagonlardan indirilerek TIR’lara yüklenen araçlar, güvenlik gerekçesiyle yoluna karayoluyla devam etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Irak’ın Musul kentinin IŞİD'den temizlenmesi için başlatılan harekâtın ardından 28’inci Mekanize Tugay Komutanlığı Barış Gücü’nden sınırdaki Şırnak’ın Silopi ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor. Bu kapsamda Ankara ve Çankırı’dan yola çıkan çoğunluğu Zırhlı Personel Taşıyıcıların (ZPT) bulunduğu 40 vagondan oluşan tren öğle saatlerinde Gaziantep Garı’na ulaştı. Zırhlı araçlar, burada askerler tarafından vagonlardan indirilerek TIR’lara yüklendi. Askeri konvoy, güvenlik gerekçesiyle Silopi’ye karayoluyla devam etti.

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