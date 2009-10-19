Silopi'ye özel yetkili 4 savcı gönderildi

Habur Gümrük Kapısı sahasına gelecek olan PKK’lı gruba ilk önce ‘örgüt üyeliği’nden işlem yapılacağı, ifadelerine göre suç vasfının değişebileceği belirtildi. Söz konusu ‘örgüt üyeliği’ işleminin Kandil’den gelenlerin yanı sıra Mahmur Kampı’ndan gelenlere de uygulanacağı öğrenilddi. Habur Sınır Kapısı’nda yapılacak olan soruşturma kapsamında PKK’lı grubun kolluk kuvvetlerine değil, direk olarak Cumhuriyet savcılarına Şırnak ve Diyarbakır barolarından hazır bulunacak olan avukatların gözetiminde ifade verecekleri belirtirtildi. İfade ve soruşturma aşamasının süresinin ise şahısların kimlik kontrolü için kolluk kuvvetleriyle yapılacak olan yazışma süresine bağlı olduğu öğrenildi.



Savcılık yetkilileri, soruşturma sonunda tutuklama talebi olursa bunun Silopi Adliyesi’nde değerlendirileceği ve tutuklanmaları halinde ise hangi cezaevine konulacağına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karar vereceği öğrenilidi.



