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Silopi'ye özel yetkili 4 savcı gönderildi

19 Ekim 2009 11:39

Silopi'ye özel yetkili 4 savcı gönderildi

Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Kuzey Irak’taki Kandil ve Mahmur kamplarından Habur Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak olan 34 kişilik PKK’lı grubun soruşturması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne özel yetkili 4 Cumhuriyet Savcısı gönderildi.

Habur Gümrük Kapısı sahasına gelecek olan PKK’lı gruba ilk önce ‘örgüt üyeliği’nden işlem yapılacağı, ifadelerine göre suç vasfının değişebileceği belirtildi. Söz konusu ‘örgüt üyeliği’ işleminin Kandil’den gelenlerin yanı sıra Mahmur Kampı’ndan gelenlere de uygulanacağı öğrenilddi. Habur Sınır Kapısı’nda yapılacak olan soruşturma kapsamında PKK’lı grubun kolluk kuvvetlerine değil, direk olarak Cumhuriyet savcılarına Şırnak ve Diyarbakır barolarından hazır bulunacak olan avukatların gözetiminde ifade verecekleri belirtirtildi. İfade ve soruşturma aşamasının süresinin ise şahısların kimlik kontrolü için kolluk kuvvetleriyle yapılacak olan yazışma süresine bağlı olduğu öğrenildi.

Savcılık yetkilileri, soruşturma sonunda tutuklama talebi olursa bunun Silopi Adliyesi’nde değerlendirileceği ve tutuklanmaları halinde ise hangi cezaevine konulacağına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karar vereceği öğrenilidi.


 

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