Silopi’ye kaçan Ezidiler: Keşke ölseydik de bunları görmeseydik

Şengal’den farklı yollar üzerinden Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne geçen daha sonra Habur sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan Ezidiler, Silopi belediyesi tarafından AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) konutlarında ağırlanıyor. IŞİD’in saldırılarından kaçtıklarını belirten Ezidiler’den bazıları Silopi’ye gelene kadar açlıktan ve susuzluktan yakınlarını kaybetmiş. Ezidiler “Keşke ölseydik de bunları görmeseydik” diyor.

Mahmut Hamsici’nin Silopi’deki Ezidileri dinlediği BBC Türkçe’deki haberi şöyle:

‘İki çocuğum susuzluktan öldü, gömemedim’

Halid Çika, IŞİD saldırısının ardından Şengal dağına kaçtıklarını, bu sırada aç ve susuz kaldıklarını söylüyor. Çika konuşurken yanında iki kız çocuğu var. Zorlanarak iki çocuğu daha olduğunu ve onların susuzluğa dayanamayarak yolda öldüklerini söylüyor. Yutkunarak anlatıyor: “Dağa varmadan önce çocuklar yere düşüp kalkıyordu, dağ bize uzaktı. Susuzluktan düşüyorlardı. Ve yerde kaldılar”. Diğer iki çocuğunuysa taşıyarak yanında getirdiğini söylüyor Çika. “Ölen çocuklarımı gömme imkanım yoktu, öyle bıraktım” diye ekliyor.

Dağdan Suriye sınırına yöneldiklerini, burada kendilerini YPG’lilerin karşıladığını (Halk Savunma Birlikleri. Suriye’nin Rojava bölgesindeki Demokratik Birlik Partisi’nin silahlı kanadı) belirtiyor ve ekliyor: “Yardım istedik. Bize araba tuttular, Habur’a gönderdiler.”

'Peşmerge'nin silahı yeterli değil'

Çika yaşadıkları ile ilgili olaraksa Peşmerge güçlerini eleştiriyor. “Peşmerge bizim yanımızda hiçbir çatışmaya girmedi. Bizde iyi silahlar olsaydı biz de çatışırdık. Bazılarımızda kaleşnikof vardı ama onlarda (IŞİD) ağır silahlar vardı, doçkalar vardı” diyor.

Süleyman Davut da “Vallahi Peşmergeler kaçtılar. Biz de mecburen kaçtık” diyerek tepki gösteriyor. Bazı yetkilier ise IŞİD’in silah ve mühimmat açısından Peşmerge’den üstün olduğunu söylüyor.

Associated Press haber ajansına konuşan Irak Kürdistan hükümetinin Washington temsilcisi Kervan Zebari “Peşmerge güçleri korkuyor ya da savaşmak istemiyor değil” diyor. Zebari, “(IŞİD) üzerimize zırhlı Humvee’lerle geliyor ve biz onlara AK-47 kurşunları atıyoruz. Hiç etkili olmuyor. Bir noktada kurşununuz bitiyor” diyor.

AP’nin haberine göre Kürtlerin tankları ve zırhlı araçları var ancak bunlar Kürtlerin merkezi şehirleri olan Erbil ve Süleymaniye’den uzakta bulunan Şengal’de değiller.

Ajansa konuşan ve bölge ile sıkı bağları olan bir Amerikan haber alma teşkilatı, CIA yetkilisi Şengal’i savunan Peşmerge kuvvetlerinin sadece altı şarjör mermisinin olduğunu söylüyor.

‘Erkekler kaçırdıkları kadınlara zorla kendilerini yıkattırıyor’

Silopi’ye varabilen Ezidilerden Davut, IŞİD’in hem kadın hem de kız çocuklarını kaçırdığını söylüyor: “Sadece Bizim köyümüzden yaklaşık 50 kız ve kadını IŞİD çeteleri kaçırdı.”

Kamu Hasan Yusuf, yaşadıklarını ağlamadan anlatmakta zorlanıyor. Onlar Şengal dağından ayrılırken dağda kalanların cep telefonundan arayarak “Burada kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyor” dediklerini aktarıyor. “Yüreğimiz dağlandı. Keşke biz de ölseydik” diyor Yusuf.

Yusuf, “Kadın ve kızlarımızı yakaladılar, başka devletlere satacaklar. Kaçırdıkları kadınları ve erkekleri birbirinden ayırdılar. Hiçbirimiz yaşamasak daha iyi. Allah hepimizin canını alsaydı.” Irak İnsan Hakları bakanlığı ise IŞİD militanlarının yüzlerce Ezidi kadını alıkoyduğunu, bunların bir kısmının Musul'da okullarda tutulduklarını açıklamıştı.

IŞİD’in eline geçen bazı kadınların gizlice kendileriyle telefonla konuştuğunu söylüyor Yusuf:

“Bizi Babuş cezaevinde tutuyorlar’ diyorlardı. ‘Keşke ölsek, hiçbirimiz bir yere gidemeyecek durumdayız’ diyorlardı.” “Şu ana kadar bize bir şey yapmadılar ama bize diyorlar ki gelin bizi banyoya sokun, bizi yıkayın’ dediler. Kızlarımız onların erkeklerini yıkıyorlar. Sonradan artık telefonla onlara ulaşamadık, onlara ne yaptıklarını bilmiyoruz."

Şengal dağına kaçtıktan sonra dağlarda yattıklarını, kuru pirinç yiyerek hayatta kaldıklarını, havanın çok sıcak olduğunu söylüyor Yusuf. Yusuf Şengal dağından YPG’liler sayesinde kaçtıklarını söylüyor. “PKK’liler, YPG’liler olmasaydı hepimiz açlıktan ölecektik. Allah var onlarla YPG çatıştı.” Yusuf son olarak, “Evlerimizi yaktılar, bizi kaçırdılar, bize zulmettiler, bize yaptıklarını kimseye yapmadılar” diyor.

‘Kadınları Suudi Arabistanlılara satacaklar’

Hüseyin Hasan ise kendilerine YPG’lilerin önceden haber gönderdiğini söylüyor:

“Önce Irak hükümeti çekildi. Peşmergeler de daha oraya gelmeden önce YPG’liler ‘eğer kendinizi savunmayacak duruma düşerseniz biz size korumaya hazırız’ diye haber gönderdi. Şu anda binlerce kişi Şengal dağında mahsur bir şekilde bekliyor. YPG’liler onları kurtarmak için harekete geçti. Bir kısmını kurtardı, aşağı indirdi. Suriye’ye geçirdi.”

Hasan da kaçırılan kadınların telefonla gizlice kendilerini arayarak Suudi Arabistanlılar’a satılacaklarını söylediklerini belirtiyor. Hasan, “Silahlarımız olsaydı bütün bunlar olmazdı” diyor.