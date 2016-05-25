Silopililerden "Çocuklarımız Özel Harekât polisleri tarafından taciz edildi" iddiası

Silopi'de bir lisede öğrenim gören çocukların Özel Harekât polisleri tarafından taciz edildiği iddia edildi. Sokağa çıkma yasağının ardından dayanışma amacıyla Silopi'ye giden Barış İçin Kadın Girişimi, ilçede tanıklık ettiklerini Haberdar'dan Evrim Kurdoğlu'na anlattı. Barış İçin Kadın Girişimi'nin İstanbul'da yürüttüğü kampanyaya dâhil olan Zeynep takma isimli aktivist, Silopi'de Özel Harekât polislerinin lise öğrencilerini taciz ettiğini iddia etti.

"Yardımların halka ulaşmasını engelliyorlar"

Barış için Kadın Girişimi'nden Zeynep, Silopi'de gördüklerine dair şunları söyledi:

“Kobanê sürecinden kalmış bir depo vardı. O zaman Kobanê’ye göndermek üzere bir şeyler toplanmış ve öylece kalmış. Ben ve İstanbul’dan gelen bir arkadaşım dönüşümlü o depoda çalıştık. Depoyu düzenledik sonra da yıkılan mahalleleri gezip oradaki ailelere ulaşamaya çalıştık. Silopi’de HDP, DBP, Belediye’nin kadın çalışmalarını yürüttüğü ofis hepsi yıkılmış. Silopi’nin her yerinde sürekli devriye gezen askeri araçlar, sürekli kontroller ve keyfi bir sürü uygulama var. Biz ailelere yardım etmeye çalışırken sürekli takip ediliyorduk. Hatta bir gün bizi yağmurun altında yarım saat beklettiler. Yardımların halka ulaşmasını engelliyorlar.”

“Özel Harekât çocuklarımızı taciz ediyor”

Zeynep, çocukların lis bahçesinde Özel Harekât polislerinin tacizine uğradığına dair, “Bizim olduğumuz yerde belediye çalışanları da vardı. Bir gün insanlar geldi. Hepsi Özel Harekâtın kız çocuklarının taciz ettiğini ve endişelerini anlatıyordu. Duyduklarım çok ilgimi çekti. Silopi kız meslek lisesinin hemen yanındaki personel yurdu boşaltılmış ve içine JÖH, PÖH elemanları yerleştirilmiş. Kız çocukları ve Özel harekât aynı bahçe içinde. Aileler bu duruma hem kızgın hem de endişeliydiler. Ailelerin anlattıklarına göre kız çocukları her gününü Özel Harekâtın tacizi ile geçiriyordu" ifadelerini kullandı.

“Buranın Allah'ı biziz”

Zeynep, “Bir gün bizi Özel Harekât durdurdu. Bize buranın belediye başkanı da, başbakanı da, Allah’ı da biziz dediler” dedi.

10 soruluk bir anket hazırlayan Zeynep, okul müdürüne yüksek lisans öğrencisi olduğunu ve taciz üzerinde çalıştığını söylediğini ifade etti.

Hazırladığı anketi başka illerdeki liselerde de yaptığını ve Silopi’de de yapmak istediğini söyleyen ve müdürden red cevabı alan Zeynep, şunları anlattı:

"Kadın müdür söylediklerimden hiç hoşlanmadı, hatta kız öğrencilerle konuşmayayım diye okul kapısından çıkana kadar yanıma bir de görevli verdi. Okul kapısına geldiğimde biraz etrafı görmek istedim. Okul binası ve Özel Harekât binası yan yanaydı. Arada çok alçak ferforje demirler vardı. JÖH, PÖH ve kızlar yan yana bahçelerde ama ayıran bir duvar ya da başka bir şey olmadığı için adeta aynı bahçenin içinde gibiydiler. O sırada pencerede bir Özel Harekât gördüm. Bana baktığını fark ettim. Bir süre sonra bana bakarak soyundu. Okuldaki durum buydu; kızların karşısında onlara bakarak soyunuyorlar, telefon numaralarını kızların üstüne atıyorlar, cinsel içerikli sözlü tacizde bulunuyorlardı. Okulu gördükten sonra anketi daha da çok yapmak istedim. Silopililerin yardımıyla gizlice kızlara ulaştım. Yüz yüze de görüştüm. Anladım ki kızlar taciz ediliyor. Ama korku o kadar büyük ki, kızlar başlarına gelen tacizler sanki hiç olmuyormuş gibi davranma eğilimi gösteriyorlar. Eğer başlarına telefon numaraları atılırsa sanki olmamış gibi oradan ayrılıp başka bir köşeye geçiyorlar ya da cinsel içerikli sözlü tacizlerde de aynı şeyi yapıyorlar. Aileler de çok korkuyor. Özel Harekât orada her türlü şeyi yapma yetkisine sahip, zaten bunu göstermekten de hiç imtina etmiyorlar.

Kız meslek lisesinin hemen yanında boş bir karakol ve başka bir okul daha var. Ancak bunların ayrı duvarları ve sınırları var. Her iki bina da Özel Harekât tarafından boşaltılmış ve öylece bekletiliyor. Ancak hemen kız meslek lisenin yanındaki personel yurdu dolu. Bence tüm bunlar her şeyin bilinçli yapıldığının göstergesidir. Batıda görüyoruz okulların yanında hiçbir şey olmamasına nasıl özen gösteriliyor burada da tam tersi okulun yanına Özel Harekât konuluyor."

Muhabirin notu: Güvenlik nedeniyle Silopi’de gördüklerini anlatan haber kaynağının ismi gizlenmiş, kaynak 'Zeynep' takma ad ile gördüklerini anlatmıştır.