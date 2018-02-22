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Silopili STK temsilcileri, 'Zeytin Dalı Harekatı' şehitleri için mevlit okuttu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan platformun üyeleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okuttu

22 Şubat 2018 20:22

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan platformun üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okuttu. 
\'Silopi Platformu\' üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için Çarşı Camii\'nde mevlit okuttu. Mevlide İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Silopiler katıldı. Türkçe ve Kürtçe okunan mevlidin ardından harekatta görev yapan askerler için dua edildi. Cami çıkışında mevlide katılanlara çikolata ve lokum ikramı yapıldı.
\'Silopi Platformu\' adına açıklama yapan dönem sözcüsü Kemal Özdemir, \"Biz, buradan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tüm gazilerimize de \'geçmiş olsun\' dileklerimizi iletiyoruz. Bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti\'nin hiçbir şekilde dışarıda ya da yanı başındaki komşunun topraklarında gözü olmadığı gibi tamamıyla etrafındaki komşuların güvenliğinden yana gerek ülkemizde bulunan Suriyelilerin daha güvenli yaşamalarını idare etmek için başlatmış olduğu operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri\'mize başarılar diliyoruz. Allah, gazalarını mübarek eylesin\" dedi.

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