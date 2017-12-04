Silopili çiftçinin marulları tarlada kaldı 

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde çiftçi Halil Saloci\'ye ait 5 dönümlük alanda ekili yaklaşık 20 bin marul, alıcı çıkmayınca tarlada kaldı. Zor durumda kalan Saloci, yetkililerden yardım istedi.

Silopi’de ilçesinde çiftçi Halil Saloci, Gürümlü beldesi yolu karşısında kendisine ait 5 dönüm arazide yaklaşık 20 bin marul ekimi yaptı. Tarladaki marullarına yetiştikten sonra alıcı bulamayan Saloci’nin ürünü elinde kaldı. Antalya ve farklı illerden getirilen maruldan daha ucuza satmak istediği ürününe talep bulmayan Saloci, yetkililerden yardım istedi. Tarlada çürüyen ürünleri teker teker sökerek çobanlara dağıtan çiftçi Saloci, zararının yaklaşık 15 bin lira civarında olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"20 bin marul ektik. 95 gündür sürekli bakımlı bir şekilde besliyoruz. Tam satış haftasına geldik. Kimse marulumuzu almıyor. Çarşıda marul 2 lira biz burada 50 kuruşa hala satamıyoruz. Yani ilahim bize bu işi yapmayın diyorlar. Ne yapalım yani sahiplenmemek çok acı bir şey. Biz zarardan vazgeçtik ama heba olan emeğe üzülüyorum. Evinin önünde, gözünün önünde sen bu malı yetiştiriyorsun, malı piyasaya sokuyorsun ama alıcısı çıkmıyor. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz.\"

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