Silopi’den yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gece saatlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Şırnak Valiliği tarafından ilçede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, polis zırhlı araçlarına yapılan saldırılarda çok polislerin yaralandığı belirtildi. Yaralı polisler Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışmalar devam ederken Şırnak Valiliği tarafından 04.30'dan itibaren geçerli olmak üzere "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi. Yasak kararı, polis araçları ve camilerden anons edildi.