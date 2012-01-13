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Silopi'deki KCK operasyonunda 19 tutuklama SİLOPİ (A.A)

13 Ocak 2012 12:57

-Silopi'deki KCK operasyonunda 19 tutuklama  SİLOPİ (A.A) - 13.01.2012 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 19'u tutuklandı. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 gün önce Silopi ilçesinde yasa dışı KCK'nın ''kent meclisi'' yapılanmasında faaliyet gösteren şahıslara yönelik 22 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişi, polisteki sorgularının ardından Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Savcılıktaki ifade işlemininden sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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