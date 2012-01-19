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Silopi'deki kazı tekrar başladı SİLOPİ (A.A)

19 Ocak 2012 13:03

-Silopi'deki kazı tekrar başladı SİLOPİ (A.A) - 19.01.2012 - Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu bölgede başlatılan kazı çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğince yürütülen soruşturma kapsamında, bir tanığın beyanları doğrultusunda Silopi Görümlü Tabur Komutanlığı'nda' Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kazı çalışması savcı, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, kayıp yakınları ve bu kişilerin avukatı Tahir Elçi nezaretinde yeniden başlatıldı. Kazı çalışmalarında dün 3 adet kemik parçası bulunmuş, akşam  havanın kararmasıyla da kazıya ara verilmişti.

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