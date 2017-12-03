Silopi'deki esnaftan engellilere pizza ikramı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' nedeniyle esnaf, ilçedeki engelliler için bir program düzenleyerek engellilere pizza ikram etti.

Silopi\'de esnaf, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' nedeniyle engelliler için bir pizza ikramı etkinliği düzenledi. Esnaf tarafından evlerinden alınan engelliler, ilçedeki pizza dükkanına getirildi. İlk kez pizza yiyen engelliler, gördükleri ilgiden dolayı büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. İkramın yapıldığı işyerinde ayrıca engelliler için süslemeler yapıldı. Duvarlara ise engellileri anlatan resimler asıldı. Esnaf adına konuşan Haşim Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bugün engellileri unutmadıklarını belirterek, \"Esnaf olarak 1 günlük dahi olsa engelli arkadaşlarımızı mutlu etmişsek, ne mutlu bize. Engelli arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Engelsiz bir yaşam verelim kendilerine. Hepimiz birer engeli adayıyız. Esnaf olarak her zaman yanlarındayız. Destekçi olmaya hazırız\" dedi. Görme engelli Şehmuz Ay ise, 3 Aralık\'ın kendileri için anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, \"Bugün çok özel bir gün. Bizler engelli olarak bugünümüzü çok seviyoruz. Sağ olsun esnafımız bize destek çıktı. Güzel bir yemek verdiler. Bize gösterdikleri ilgi alakadan dolayı herkese teşekkür ediyoruz\" dedi. Pizza ikramı ardından engelliler, çiçeklerle evlerine uğurlandı.



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