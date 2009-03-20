Silopi’deki Ergenekon kazısı bitti

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Botaş’a ait tesislerde Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların talimatı doğrultusunda yapılan kazı çalışması sona erdi. Dün (19 Mart 2009) sabah saatlerinde başlayan kazılar akşam saatlerinde tamamlandı.





Tesislerde kalan iki iş makinası bu sabah kazılan çukurları yeniden doldurarak bledn ayrıldı.

Şırnak’ın Silopi İlçesi'nde 4 gün önce Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin sorgu için İstanbul’a gönderilmesinin ardından Silopi İlçesindeki Botaş tesislerinde dün sabah başlatılan kazı çalışması, akşam saatlerinde tamamlandı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan eski itarafçıların ifadeleri doğrultusunda hazırlandığı belirtilen ve İstanbul’dan Silopi’ye gönderilen kroki ile yapılan kazı çalışmalarına Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi ve 3 avukat hem kayıp yakınlarının müvekili, hem de gözlemci olarak katıldı. Kazı çalışması büyük bir gizlilik içerisinde yürütülürken, Botaş tesisleri içerisindeki Jandarma karakolunun hemen arkasında yapılan kazılarda Silopi Cumhuriyet başsavcısı Atilla Öztürk hazır bulundu. Kazılar dün akşam saat 17.30'da tamamlanırken, kazı ile ilgili soruşturmanın gizliliği esası nedeniyle bilgi verilmedi.



Kazıya katılan işçiler tesisten ayrılırken, kazıları gerçekleştiren 2 iş makinası ise tesislerde bırakıldı. Kazı çalışmalarında bir bulguya rastlanıp rastlanmadığı konusunda da bilgi alınamazken, tesiste kalan 2 iş makinası dün gün boyu açtıkları çukurları, sabah erken saatlerden itibaren yeniden doldurmaya başladı. Çukurları dolduran iş makinaları, daha sonra Botaş tesislerinden ayrıldı.



Dün Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan kazılarda açılan çukurların kapatılmasının bir bulguya rastlanmadığını gösterdiğini belirten uzmanlar, yine kayıp yakınlarının başvurusu üzerine aynı bölgede 9 Mart’ta yapılan ve bir kemiğin bulunduğu çukurun kapatılmadığını örnek gösterdiler. 1 kemik bulunan çukurun İstanbul Adli Tıp’tan gelen sonucu göre kapatılıp kapatılmayacağına karar verileceği öğrenildi.



Şırnak’n Silopi ilçesinde kayıp yakınlarının başvurusu üzerine 9 Mart’ta başlayan ve 4 gün süren 3 ayrı noktadaki kazılarda 2’si bir insana ait kafatası kemiği olmak üzere 20 kemik, bere, yanık elbise parçası, saç, eldiven ve domuz bağı gibi düğümlenmiş 1.5 metre ip bulunmuştu. Bulunan kemikler ve diğer malzemeler İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderilmişti