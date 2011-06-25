Silopi'deki 'Dicle' eylemine polisten Türk Bayraklı cevap!

T24 - Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesini protesto eden bir grup ile polis arasında çatışma çıktı. Savaş alanına dönen ilçede, bir sivil polis, panzerden göstericilere Türk Bayrağı salladı. Ardından panzerden inip göstericilere gaz bombası attı. Göstericiler de polislere molotof kokteyli, havai fişek ve taşlarla saldırdı.







YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesinden sonra Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün akşam saatlerinde protesto gösterileri yapıldı.

İlçenin Cudi ve Nuh mahalelerinde bir araya gelen yüzlerce kişi izinsiz gösteri yapmak isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin gaz bombaları ve basınçlı su sıktığı gruplar, havai fişekler, molotof kokteyli ve taşlarla karşılık verdi.

Çevik kuvvet ekiplerinin attığı gaz bombalarından mahale sakinleri de etkilendi. Yüzleri maskeli gençlerin polislere çok sayıda molotof kokteyli attığı olaylar sırasında bir molotof kokteylinin isabet ettiği 'Akrep' tipi bir polis panzerindeki alevler, diğer bir polis panzeri tarafından söndürüldü.

Molotof kokteylleri nedeniyle çevik kuvvet ekipleri uzaktan göstericilerin üzerine gaz bombaları atıp basınçlı su sıkarak etkisiz hale getirmeye çalışırken, evlerin damlarına çıkan bazı kişiler de buradan polislere taş attı. İlçedeki 4'üncü Cadde'yi yaktıkları ateşlerle barikat oluşturup trafiğe kapatan göstericiler, PKK, elebaşı Abdullah Öcalan ve Hatip Dicle lehine, AK Parti aleyhinde sloganlar attı. Polisin attığı göz bombalarından ayaklarına ve sırtlarına isabet eden 3 kişi hafif yaralandı.





Polis Türk Bayrağı açtı

İlçede geç geç saatlere kadar süren olaylar sırasında 'Akrep' adı verilen bir polis panzerinin kapısını açan sivil kıyafetli bir polis memuru açtığı Türk bayrağını göstericilere doğru salladı.

Daha sonra panzerden inen maskeli polis memuru Türk bayrağını bu kez göstericilere doğru iki eliyle açtıktan sonra üzerlerine gaz bombası attı. Bunun üzerine göstericiler de yeşil, sarı, kırmızı renklerden oluşan flamalar açtıktan sonra atılan gaz bombalarının boş kovanlarıyla yere "Apo" diye yazıp örgüt lehine sloganlar attı. Gece geç saatlere kadar olayların sürdüğü Silopi'de esnaf bugün kepenklerini açtı.





Derik'te de kepenkler kapalı

Mardin'in Derik ilçesinde de YSK'nın Hatip Dicle'nin miletvekilliğini düşürmesini protesto etmek amacıyla esnaflar kepenklerini açmadı. Sadece nöbetçi eczane ve fırınların sadece açık olduğu ilçede geniş geniş güvenlik önlemi alındı.