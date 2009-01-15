'Silopi'deki 200 insan iskeletini inceletin'

DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Ergenekon savcılarından, Silopi Belediye Mezarlığı'nın kimsesizler bölümündeki 200'den fazla infaz edilmiş, kaçırılmış ve kayıp kişinin iskeletinin incelenmesini istedi.



DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ergenekon operasyonunun başlamasına neden olduğu belirtilen Tuncay Güney'in açıklamalarını gündeme getirdi.



Demirtaş, Ergenekon operasyonunun magazinsel hale getirilmemesi, soruşturmanın ciddiyetle ele alınarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Doğu Anadolu bölgelerinde işlenmiş cinayetlerin üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.



DTP Grup Başkanvekili Demirtaş, "Ergenekon, JİTEM, derin devlet, kontrgerilla şeklinde adlandırılan bu yapılandırmanın, Tuncay Güney gibi tartışmalı bir isim üzerinden basitleştirilmeye çalışıldığı, sanki bu kişinin ifadesine Türkiye'nin muhtaç olduğu, bunun beyanları olmazsa derin devleti bulmak veya operasyonu yapmak mümkün değilmiş gibi hava yaratılmaya, gözaltılar ve tutuklamalar hiçleştirilmeye, anlamsızlaştırılmaya çalışılıyor" dedi.



Derin devlet yapılanmasını anlamak ve peşine düşmek için Tuncay Güney'e ihtiyaç olmadığını savunan Demirtaş, "Bu soruşturmayı yürüten başta Zekeriya Öz olmak üzere Ergenekon savcılarını, Silopi'ye davet ediyorum. Silopi Belediye Mezarlığı'na davet ediyorum. Oradaki kimsesizler mezarlığı kazılsın. Tuncay Güney'in ifadelerine gerek yok. Orada 200'den fazla infaz edilmiş, kaçırılmış, kayıp kişinin cesedi bulunmazsa ondan sonra magazinsel araştırmalara girsinler. İddia ediyorum Silopi Belediye Mezarlığı 200'den fazla kişinin mezarı halen orada duruyor" diye konuştu.



Demirtaş, milletvekili seçilmeden önce söz konusu mezarlıkta savcı nezaretinde yapılan bir kazı sırasında tek bir mezardan 4 insan iskeletinin çıktığını söyledi.



‘İnfazlar yapılabilir, kaygı yaşıyoruz’



Demirtaş, "Sanki Türkiye'de kayıp olan halen binlerce insan yokmuş gibi, sanki Kürt iş adamları kaçırılıp öldürülmemiş gibi, faili meçhul bombalamalar yaşanmamış gibi Tuncay Güney'in ifadeleri üzerinden operasyonun yürütülüyor olması, bu operasyondaki ciddiyetsizliği ortada koymaktadır. Bu operasyon bir öç alma operasyonudur. Hükümetin kendi karşıtlarını tasfiye etme operasyonudur, darbe girişimcilerine ders verme operasyonudur" diye konuştu.



Güneydoğu'da yaşanan olayların sorumlularının ortaya çıkarılmasını beklediklerini, bu sorumlulardan birinin de emekli Tuğgeneral Levent Ersöz olduğunu iddia eden Demirtaş, "Levent Ersöz, Şırnak Alay Komutanlığı yaptığı dönemlerde Silopi HADEP İlçe Başkanı Serdar Kamış ile yardımcısı Ebubekir Deniz'in kaybolduğu günlerin askeri yetkilisi ve sorumlusudur. Ailenin avukatı olarak o olaya da tanıklık ettim" ifadelerini kullandı.



Demirtaş ayrıca, "O dönemde bu 2 genç kaybolduktan bir gün sonra Şırnak Alay Komutanlığı'nda tutulduğunu öğrendik. Cumhuriyet Başsavcısına 'Alay Komutanlığına birlikte gidip, gençleri oradan almayı' teklif ettik. Başsavcı, ağlayarak cevap verdi ve bunu yapamayacağını, Şırnak'ta resmi yetkisi olsa bile fiili yetkiyi kullanamayacağını, bir alayı denetleme ve o kişilerin orada olup olmadığını araştıramayacağını ağlayarak belirtmişti. Bu dönemde Levent Ersöz orada Alay Komutanıydı" dedi.



"Eğer 'Ergenekon nedir, derin devlet nedir?' diye öğrenilmek isteniyorsa bu olaylar araştırılsın. Tuncay Güney'in ifadelerinin olayı magazinleştirmeyi amaçladığı belli" diyen Demirtaş, "Türkiye'nin hak ettiği demokratik toplum yapısına kavuşması, bu operasyonun bu yönde derinleştirilmesine bağlıdır. Aksi halde hiç kimsenin içi rahat olmayacaktır. Önümüzdeki yıllarda Ergenekon denilen örgütlenmenin başka kanatları tarafından infazlar yapılabilir. Bu kaygıyı yaşamaktayız" diye konuştu.



Selahattin Demirtaş, yapılan son yerel seçimleri iptal edilen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 40-60 kilometre uzaktaki göçerlerin bu ilçe nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, 29 Mart seçimlerinin iptal edilmemesi için gerekli hukuki düzenlemeye gidilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



