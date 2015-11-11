Silopi'de zırhlı araca saldırı: 3 şehit

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, devriye gezen zırhlı polis aracına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İlk bilgilere saldırıda 2'si ağır olmak üzere 4 polis yaralanmıştı. Polislerden 3'ü şehit oldu.

DHA'nın haberine göre, Silopi'nin Şehit Harun Boy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına saat 21.30 sıralarında PKK'lılar tarafından, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda açılan ilk ateşte 4 polis memuru yaralanmıştı. Yaralı polisler, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden 3'ü şehit oldu. 1 Polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ilçede operasyonlar devam ediyor.

Şehit altınbaş'ın baba evinde yas

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan polis Sabri Altınbaş'ın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki babaevi yasa büründü.

Kaynaşlı Kaymakamı Şenol Koca, İl Emniyet Müdür İsmail Hakkı Akyüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Özbakır, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, baba Zeki Altınbaş'ın Darıyeri Yörükler köyündeki evine gelerek, şehadet haberini verdi.

Baba Zeki Altınbaş ve şehidin yakınları için evin önünde ambulans hazır bekletildi, iki katlı evin çatısına Türk bayrağı asıldı.

Eşi acı haberi duymak istemedi

PKK’lıların polis zırhlı aracına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan 3 polisten 41 yaşındaki Hilmi Bardakçı’nın eşi ve ailesi, acı haberle yıkıldı. Gece yarısı karşısında emniyet yetklileri ile sağlık görevlilerini görence feryat eden şehit polis eşi Havva Bardakçı, "Hayır söylemeyin. Duymak istemiyorum" diyerek ağıtlar yakmaya başladı.

Silopi’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 polisten Hilmi Bardakçı’nın Adana’nın Yüreğir İlçesi Kazık Karabekir mahallesi’ndeki evine acı haber gece yarısı ulaştı. Emniyet yetkililerinden oluşan bir heyet, beraberinde sağlık görevlileri ile şehit eşi ile bir üst katında anne ve babasının oturduğu iki katlı eve geldi. Kapıyı açan şehit polis eşi Havva Bardakçı, karşısında emniyet yetkilileri ile ambulans ve sağlık ekiplerini görence gözyaşlarına boğuldu. 8 yaşında kız ve 10 yaşında erkek evladı bulunan ve 13 yıllık hayat arkadaşının şehit olduğunu anlayan Havva Bardakçı, "Hayır sböylemeyin. Duymak istemiyorum. Kendisine de saat 7’den (19.00) beri ulaşamıyorum." diyerek feryat ettikten sonra gözyaşı sel oldu. Şehit polisin annesi Selver ile babası İsmet Bardakçı’nın aynı evin üst katında oturduğu öğrenildi. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehit ailesinin oturduğu iki katlı eve taziye ziyaretlerinde bulundu.

Selver ile İsmet Bardakçı çiftinin 5 çocuğundan ikinci evlatları olduğu belirtilen şehit polis Hilmi Bardakçı’nın 13 yıllık evli kısa süre önce katarakt ameliyatı olduğu seçimlerden 1 gün önce görev yeri Şırnak’a döndüğü öğrenildi. Şehit Bardakçı’nın yarın (Çarşamba) günü ikindi namazından sonra Adana’da defnedileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Altınok Erzurum programını iptal etti

İçişleri Bakanı Selami Altınok'un Erzurum programı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 polisin şehit edilmesi dolayısıyla iptal edildi.

Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 3 polis memurunun şehit olması ve 1 polisin yaralanması dolayısıyla Altınok, Erzurum programını iptal etti.

Yaşanan üzücü olayı haber alan Altınok, 00.30'da özel uçakla Erzurum Havalimanından Ankara'ya hareket etti.