Silopi’de zırhlı araca roketli saldırı: 2 asker yaralandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesii Çalışkan beldesinde PKK’lı teröristler tarafından zırhlı araca düzenlenen silahlı ve roketatarlı saldırıdan sonra çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şırnak\'taki hastanede tedavi altına alınırken, bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Silopi\'nin Çalışkan beldesinde bulunan Erenköy Jandarma Karakolu\'na giden askeri zırhlı araca teröristler tarafından bugün saat 13.30 sıralarında silahlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Zırhlı araç içerisinde bulunan güvenlik askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 asker bölgeye sevk edilen helikopterle Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'na getirilerek, burada hazırda bekletilen ambulansla da Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çatışma sonrası dağlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.