Silopi'de zırhlı araç devrildi: 8 polis yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinden yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen zırhlı araçta bulunan 8 polis memuru yaralandı.
Kaza bugün saat 19.30 sıralarında Silopi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devriye görevi yürüten polis zırhlı aracı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan 8 polis memuru yaraladı. Yaralılar ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı polislerden 4'ü ayakta tedavi görürken, diğerlere tedavi altına alındı.