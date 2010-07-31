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SİLOPİ'DE TRAFİK KAZASI: 5 ÖLÜ SİLOPİ (A.A)

31 Temmuz 2010 20:18

-SİLOPİ'DE TRAFİK KAZASI: 5 ÖLÜ SİLOPİ (A.A) - 31.07.2010 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Reber Tün yönetimindeki 73 SN 765 plakalı otomobil, Silopi-Habur karayolunda karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 73 ST 908 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Tün ile araçta bulunan Özkan Tün, Hasan Şahin ve Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yunus Tün ise kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

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