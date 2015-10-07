Silopi'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 7 mahallede, bu akşam 20.00'den itibaren geçerli olmak, üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "ilçedeki Nuh, Başak, Barbaros, Yenişehir, Karşıyaka, Şehit Harunboy ve Yeşiltepe mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bu akşam saat 20.00'den itibaren ikinci bir emre kadar" sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.