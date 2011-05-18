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Silopi'de şehit olan 2 polis 15 dakika önce uyarılmış

Silopi'de iki polisin şehit olduğu saldırı göz göre göre geldi. Polis telsizlerinden 15 dakika önce 'Çelik yelek giyin, çatışmaya hazır olun' anonsu yapıldı.

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - Silopi'de iki polisin şehit olduğu saldırı göz göre göre geldi. Polis telsizlerinden 15 dakika önce 'Çelik yelek giyin, çatışmaya hazır olun' anonsu yapıldı.

Anonsa rağmen ölüm

Şırnak’ın Silopi ilçesi Polisevi’nde iki polis memurunun şehit edildiği saldırıdan yaklaşık 15 dakika önce polis telsizlerinden nöbet tutan polislere “Çelik yelek giyin, silahlarınızı ateşe hazır getirin ve çatışmaya hazır olun” anonsu yapıldığı ortaya çıktı. Şehit iki polis anonsu duyduklarını merkeze teyit etmişti. Ancak çatışmadan sonra görüldü ki şehit polislerin üzerinde çelik yelek yoktu, Kalaşnikof silahları da duvara dayalı ve şarjörü sürülmemiş vaziyette duruyordu.


Müdür görevden alındı

Radikal gazetesinden Abdullah Kılıç'ın haberine göre; Polisevi’nin çatısında keskin nişancıların o gün olmaması, polis telsizinden saldırı uyarısı yapılmasına rağmen olay yerine takviye kuvvet yollanmaması akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Silopi Emniyeti’nde müdür ile müdür yardımcılarının arasının açık olduğu, bunun da polis içinde disiplinsizliğe yol açtığı ileri sürülüyor. Olaydan sonra Silopi Emniyet Müdürü Selim Kan’ın görevden alınması da bunu güçlendiriyor.


Beş metreden ateş

11 Mayıs akşamı meydana gelen saldırıda Polievi’nin girişinde nöbet tutan polis memurları Muharrem Ünlü ile Gökmen Şimşek şehit olmuştu. Saldırıdan sonra yapılan incelemede teroristlerin nöbetçi kulübesine 5 metreye kadar yaklaştıkları, Kalaşnikovlarla ateş açtıkları tespit edilmişti. Polis, kamera kayıtlarından saldırganların kullandığı aracı tespit etti. Ancak saldırganlar henüz yakalanmadı.

Bu arada Silopi’deki olayla ilgili ilginç bir ayrıntı daha dikkat çekti. Mayıs ayı başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu’daki mitingi sonrası konvoya eskortluk yapan polis ekibine saldırı düzenlenmişti. Bu saldırda yer aldığı iddia edilen teroristlerden C.B, geçen hafta Çorum’un Mecitözü ilçesinde teslim olmuştu. Silopi’de şehit olan Muharrem Ünlü de Mecitözülü.

Güvenlik güçlerine teslim olan C.B, yanında getirdiği bir Kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası, 187 Kalaşnikov fişeği ve hazır gıda maddesini de jandarmaya teslim etti. C.B’nin Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı’ndaki ifadesinde önemli bilgiler verdiği belirtiliyor.

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