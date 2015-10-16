Silopi'de sandık taşıma kararı!

Şırnak Silopi İlçe Seçim Kurulu Müdürü Abdülkadir Ecevit, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "İlçe merkezinde bazı okullardaki sandıkların tek okulda kurulması, köylerde de seçmen sayısı 50'nin altında olan sandıkların birleştirilmesi kararı alındı" dedi. YSK, 3 Ekim 2015 tarihinde verdiği kararla sandıkların taşınamayacağını hükmetmişti.

Ecevit, yaptığı açıklamada, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimle ilgili ilçeye yönelik bazı kararlar alındığını söyledi. "İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, ilçe merkezinde bazı okullardaki sandıkların tek okulda kurulması, köylerde de seçmen sayısı 50'nin altında olan sandıkların birleştirilmesi kararı alındı" diyen Ecevit, şunları kaydetti:

"İlgili yasa uyarınca verilen karar doğrultusunda Barbaros Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nda kurulacak sandıklar Vatan İlköğretim Okulu'nda, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Silopi Anadolu Lisesi'nde kurulacak sandıklar Atatürk İlköğretim Okulu'nda, Şehir Harun Boy Mahallesi'ndeki Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever İlköğretim Okulu'ndaki sandıklar Vali Kamil Acun Çok Programlı Lisesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet İlköğretim Okulu ve İstiklal İlköğretim Okulu'ndaki sandıklar Selahaddin Eyyübi İlköğretim Okulu'nda kurulacak. Böylece aynı mahallede bulunan okulların hepsini bir yere toplamış olacağız."



Ecevit, seçmen sayısının az olması nedeniyle Esenli, Dedeler ve Kösreli köyleri için kurulacak sandıkların Çukurca mezrasındaki ilköğretim okulunda, Kapılı Köyü'ndeki sandığın Aktepe Köyü'ndeki ilköğretim okulunda, Ovaköy Köy'deki sandığın ise Çiftlik Köyü Ilıcalar mezrasındaki ilköğretim okulunda kurulacağını kaydetti. Karar, belediyeden yapılan anonslarla halka duyuruldu.

YSK reddetmişti

YSK İl ve ilçe seçim kurullarının Doğu ve Güneydoğu'da sandıkların taşınması için aldığı sandık taşıma kararlarını reddetmişti.