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Silopi'de saldırı; 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

PKK saldırısında yaralanan askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

28 Aralık 2015 21:45

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK üyelerinin gerçekleştirdiği saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Saat 15.20'de gerçekleştirilen saldırıda iki askerin yaralandığı, hastaneye kaldırılan askerlerden birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Diğer yaralı askerin tedavisine devam edildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"28 Aralık 2015 tarihinde saat 15.20’de Şırnak ili Silopi ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup, ağır yaralanan silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Diğer silah arkadaşımızın tedavisine devam edilmektedir."

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