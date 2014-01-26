Silopi'de Rojava gerginliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde BDP'liler, Suriye'nin Rojava bölgesinde Kürtlerin özerklik ilan etmesini düzenledikleri yürüyüşle kutladı. Yürüyüş sırasında bir grup, İpek Yolu'nu trafiğe kapattı. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada adliye binasının aldığı hasar dikkat çekti. Polisin zırhlı araçlarla, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği göstericiler, ara sokaklara kaçtı.

BDP Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup, akşam saatlerinde BDP Silopi binası önünde toplandı. Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasında örülen duvarı protesto etmek ve Suriye'de Kürtler'in yaşadığı Rojava bölgesindeki 3 büyük kantonundan biri olan Cizire Kantonu'nda özerkliğin ilan edilmesini kutlamak için toplanan BDP'liler, Nur Mahallesi'nde yürüyüşe geçti. İpek Yolu'ndan geçtikten sonra basın açıklaması yapmak isteyen BDP'lilere polis izin vermedi. Bunun üzerine BDP Sarıyıldız ile İlçe Emniyet Müdürü Zeki Sezer arasında tartışma yaşandı. Emniyet Müdürü Sezer, "Bize yolun diğer tarafından açıklama yapılacağı söylendi. Ona göre tedbir aldık. Yine gelişen olaylar var. Yüzleri kapalı şahıslar var" dedi. BDP'li Sarıyıldız da "Gençler tahrike geldi. O ayrı bir konu" karşılığını verdi. Emniyet Müdürü Sezer'ın izin vermeyeceğini ısrarla söylemesi üzerine, Sarıyıldız, "Böyle olması halinde gelir, akarlar. Tatsız şeyler yaşanır. 2 dakikada biz geçeriz" diye konuştu.

İkili arasında bu konuşmalar devam ederken, bir grup, İpek Yolu'nu trafiğe kapattı. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Zeki Sezer de kalabalığın karşıya geçmesine izin verdi.

Yolun karşısına geçen BDP'liler, yapılan basın açıklamasının ardından ilçe binasına doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, daha sonra defalarca saldırıya uğrayan ve inşaatı devam adliye binasını da hedef alarak, molotof kokteyli attı.

Polisin zırhlı araçlarla, gaz bombaları ve tazyikli sularla müdahale ettiği göstericiler, ara sokaklara kaçtı. Polisin ara sokaklarda da takip ettiği göstericiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin dağıttığı kömürleri yola getirerek, barikat kurdu. Polis araçları, bu barikat nedeniyle manevra yaparak geri dönmek zorunda kaldı. Polisle göstericiler arasındaki olaylar daha sonra İstiklal Caddesi'ne sıçradı. Burada göstericilere tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale eden polise, göstericiler de havai fişek, taş ve molotof kokteylleri ile karşılık verdi. Bir süre devam eden taşlı saldırının ardından göstericiler, ara sokaklara kaçarak dağıldı.